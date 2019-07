Großes Herzschlagfinale bei Bauer sucht Frau International! Heute Abend flimmert die letzte Folge des Bauer sucht Frau-Ablegers über die Mattscheiben – und damit schlägt auch für den attraktiven Farmer Marco, der mit seiner Familie in Chile lebt, die Stunde der Wahrheit. Nachdem ihm anfänglich die drei Blondinen Antonia (33), Sabrina (33) und Vanessa (33) schöne Augen gemacht hatten, er Antonia aber zurück nach Deutschland geschickt hat, stand jetzt eine letzte Entscheidung an: Doch in welche Dame hat sich der 33-Jährige schlussendlich verliebt?

Spätestens am lodernden Lagerfeuer war für die Zuschauer des Flirtformats klar: Zwischen Marco und Vanessa knistert es gewaltig. Es war daher auch keine Überraschung, dass er sich am Ende gegen Sabrina entschied und ihr mitteilte, dass er nur freundschaftliche Gefühle für sie hege. Für Marco und Sabrina gab es unterdessen ein Happy End: In der Lagune, die eingebettet zwischen zwei Vulkanen auf seiner Farm liegt, folgte sogar der erste leidenschaftliche Kuss der beiden.

Trotz ihrer großen Gefühle füreinander mussten sich die Turteltauben allerdings voneinander verabschieden: Für die Hundesalon-Betreiberin ging es zurück nach Deutschland. Vor der Abreise versammelte sich die ganze Familie auf dem Hof, um Vanessa zu drücken. Dabei gab es neben kleinen Geschenken auch jede Menge Tränen. "Ich danke euch von tiefstem Herzen für alles, was ich mit euch erlebt habe und alles, was ich mit euch teilen durfte", schluchzte sie traurig.

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Tobias Strempel "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Marco aus Chile

Anzeige

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de