Liebescomeback für Arya Stark und Gendry Baratheon? Der ein oder andere Game of Thrones-Fan kann vermutlich noch immer nicht glauben, dass endgültig Schluss sein soll. Damit sich die Anhänger ein letztes Mal persönlich von ihren Serienhelden verabschieden konnten, gaben sich einige GoT-Stars bei der Comic-Con in San Diego die Ehre – darunter auch Maisie Williams (22). Bei der Gelegenheit verriet sie auch, wie es ihrer Meinung nach für ihre Figur Arya weitergegangen wäre.

Besonders die Sexszene zwischen Arya und Gendry blieb vielen Zuschauern offenbar auch nach dem Serien-Aus noch im Gedächtnis. Maisie wurde gefragt, ob Arya bei einer Fortsetzung der Serie wohl wieder mit Gendry zusammenkäme. Ihre Antwort war eindeutig: “Arya war schon immer ein einsamer Wolf, fühlte sich in ihrer eigenen Familie stets ein wenig fehl am Platz. Ich glaube nicht, dass es das wäre, was sie am meisten erfüllen würde.”

Auch nach dem Ende von GoT blickt Maisie beruflich in eine rosige Zukunft. Die Schauspielerin wird im nächsten Jahr unter anderem in der sechsteiligen Comedy-Serie “Two Weeks To Live” zu sehen sein.

Ray Tang/Rex Features/ActionPress Joe Dempsie, Gendry-Darsteller bei "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Game of Thrones" im April 2019

Anzeige

Getty Images Maisie Williams, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de