Es war die Schreckensnachricht des Wochenendes: Nach gut einem Monat Beziehung gehen Reality-Sternchen Jennifer Frankhauser (26) und Fitnessmodel Hakan Akbulut ganz überraschend wieder getrennte Wege. Die beiden wirkten eigentlich megaverliebt und diese News waren alles andere als abzusehen. Mittlerweile hat die Dschungelcamp-Gewinnerin die gemeinsamen Couple-Pics aus dem Netz gelöscht und gibt ihren Followern mit emotionalen Postings jetzt zu verstehen: Sie leidet sehr unter dem Liebes-Aus – dies zeigt auch ihr aktueller Social-Media-Beitrag.

Auf Instagram veröffentlichte Jenny nun ein Foto von sich, auf dem sie mit nachdenklichem Blick in die Ferne schaut. In die Bildunterschrift schrieb die Influencerin den Hashtag: "Sei stark". Es scheint, als hätte die TV-Darstellerin aktuell ziemlich mit ihrem Gemütszustand zu kämpfen. Offenbar möchte sie sich mit dieser kleinen Botschaft selbst ermutigen, nicht an dem Liebesaus zu zerbrechen.

Halt dürfte Jenny aktuell bei ihrer Community finden, die den neuen Schnappschuss fleißig kommentiert und der Tante von Sophia Cordalis (3) Mut zuspricht. "Manchmal möchte ich dich einfach nur in den Arm nehmen, dich knuddeln und dir sagen: 'Hey. Du bist toll! Nach dem Regen kommt auch immer wieder die Sonne", versuchte eine Userin, Jenny aufzumuntern.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser bei einem Bunte-Event 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Facebook / https://www.facebook.com/JennyFrankhauser/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6ab8HRqRaAP4L8YHGQ0gcgZDb-ClS4ugn3orbvf5hMb_DWldgc3B3pskTSaKUFHwUFJto3YBT0Rl_sEyyyM98GIVGUkP_Z4WB_r5VYFTZa2Ds9eeahhQu3OiRQ274eyvmoXGUq3tSBxLiz-kZGiQTfC0OWTVp3lJh9bDq4wmAyEseu13iE57Yn5SZzKqgaV6fbpaiQyS0yjlWAUyho5fywHuK0X5Y_XcblO6K56nqPqGiEH6iWIeb3nNqMTnohuLzND2uY1VGDllqwSx7uPkjrcvADG0OCvieymkL4S_OuWBhoLtPWIbV_4jANh4--eUUtTvmgIvDz2CNOwJQOaetyezg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

