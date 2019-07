Wird er der Herrscher über Atlantis? Die Besetzung für die Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" ist in vollem Gange. Einige der Hauptrollen wurden sogar bereits bestätigt: Halle Bailey wird Arielle spielen, Melissa McCarthy (48) die böse Seehexe Ursula mimen. Die Rolle von Arielles Liebstem Prinz Eric soll angeblich mit dem One Direction-Sänger Harry Styles (25) besetzt werden. Den Charakter König Triton möchte sich nach neuesten Gerüchten wohl am liebsten Oscar-Preisträger Javier Bardem (50) schnappen!

Das berichtet nun das Onlinemagazin Daily Mail. Zumindest wird der “No Country for Old Men”-Star gerader als heißester Anwärter für den Herrscher des Meeresvolkes gehandelt. Rob Marshall wird den Actionfilm als Regisseur umsetzen und hat damit wohl am Ende das Sagen, ob Javier wirklich oberkörperfrei und mit langen, weißen Haaren und Bart im Kino zu sehen sein wird.

Für einen Schauspieler dürften diese Gerüchte über die Neuauflage des Disney-Klassikers wohl besonders schwer zu verkraften sein: Terry Crews (50). Der “Brooklyn Nine-Nine”-Star hatte sich unter anderem auf Instagram selbst als Triton vorgeschlagen, nachdem er davon erfahren hatte, dass Halle als Arielle besetzt wurde. Mit Hashtags wie #TerryforTriton wollte er seine Fans mobilisieren. Doch leider scheint es aktuell so, als ob die Realverfilmung des Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1989 ohne Terry stattfinden wird.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Schauspieler Javier Bardem beim Filmfestival in Cannes, 2019

Adriana M. Barraza/WENN.com Musikerin Halle Bailey bei der "König der Löwen"-Europa-Premiere

FREDERIC J. BROWN / Getty Terry Crews bei einer Veranstaltung in Los Angeles

