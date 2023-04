Triton in "Arielle": Darum ist Javier Bardem nicht oben ohne

Javier Bardem (54) verhüllt seinen Oberkörper. Der Hollywoodschauspieler spielt in seinen Filmen meist ausdrucksstarke Figuren. In der Realverfilmung von Disneys Arielle, die Meerjungfrau übernimmt er die Rolle des Meerkönigs Triton und spielt damit den geplagten Vater der neugierigen Meerjungfrau. Doch der lange Fischschwanz war offenbar nicht die einzige Herausforderung bei dem Film: Javier wollte seinen Oberkörper ganz bewusst nicht komplett nackt zeigen.

In dem Zeichentrickklassiker von 1989 tritt König Triton mit freiem und muskelbepacktem Oberkörper auf. Javiers Neuinterpretation trägt jedoch eine goldene Rüstung. "Ich bin nicht Dwayne Johnson (50). Ich bin nicht Brad Pitt (59)", schmunzelt der Spanier gegenüber Entertainment Weekly. Ihm gehe es bei der Darstellung der Figur weniger darum, sich halb nackt zu zeigen, als mehr darum, den kraftvollen Charakter der Figur zu entfalten. Dennoch war er wohl erleichtert, sich nicht ausziehen zu müssen: "Man muss in Form sein, weil diese Arme da sein müssen. Am wichtigsten ist, dass man einen starken Kern hat. Aber man sollte wirklich etwas Gymnastik machen."

Die Dreharbeiten zu "Arielle, die Meerjungfrau" waren aber wohl für den ganzen Cast eine große Herausforderung. Hauptdarstellerin Halle Bailey erzählte im Gespräch mit Edition Magazine, welchen Strapazen sie ausgesetzt war. "Ich habe mich so angestrengt wie noch nie in meinem Leben", erinnerte sich die 23-Jährige. Unter anderem habe sie teilweise bis zu 13 Stunden im Wasser drehen müssen.

United Archives GmbH/ Action Press Triton und Sebastian in "Arielle, die Meerjungfrau 2" 2000

Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

Instagram / hallebailey Halle Bailey, Mai 2022

