Hat Javier Bardem (53) ein geheimes Talent? Der Schauspieler gewann für seine Rollen schon etliche Preise: Unter anderem wirkte er im James Bond-Film "Skyfall" mit und auch als Julia Roberts' (54) Lover in "Eat Pray Love". Doch offenbar macht er nicht nur vor der Kamera eine super Figur, sondern auch auf der Bühne! Nun gab Javier zu, dass er kurze Zeit sogar mal als Stripper gearbeitet hat!

In der "The Ellen DeGeneres Show" plauderte der 52-Jährige über einen lustigen Vorfall. Er sei mit Freunden in einem Club gewesen und habe das Tanzbein geschwungen, was anscheinend Eindruck hinterließ. "Und der Besitzer der Diskothek fragte: 'Machst du das jeden Freitag?' Und ich sagte: 'Ja, natürlich!', denn ich war betrunken", erklärte Javier. Daraufhin sei er sogar eingestellt worden und musste am darauffolgenden Freitag aufkreuzen!

Doch nüchtern betrachtet war er dann nicht mehr so selbstbewusst: "Ich war so nervös, dass ich meine Mutter und meine Schwester angerufen habe, damit sie mich zu meiner Striptease-Nummer begleiten." Die zwei und der Besitzer des Ladens seien die einzigen Gäste gewesen, die die Tanzeinlage des Ehemannes von Penelope Cruz (47) begutachten konnten. Javier habe es zwar durchgezogen, doch es blieb bei dem einen Mal.

Anzeige

Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

Anzeige

RAMEY PHOTO AGENCY/Mega Javier Bardem 2007 bei den Academy Awards

Anzeige

Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de