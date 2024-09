Javier Bardem schwärmt von Zusammenarbeit mit Ryan Murphy

Javier Bardem (55) feierte am Montag in Los Angeles die Premiere der neuen Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", in der er das reale Mordopfer José Menendez spielt. Die Serie wurde von Ryan Murphy (58) mitentwickelt und Javier, der Ryan zuvor in "Eat, Pray, Love" gegenübergestanden hatte, war begeistert, erneut mit ihm zu arbeiten. "Er war so liebevoll und fürsorglich, so großzügig und inspirierend", sagte Javier zu TheWrap über Ryan. Nachdem er die erste Staffel von "Monster" über Jeffrey Dahmer gesehen hatte, war der Oscar-Preisträger entschlossen, Teil eines erneuten Projekts von Ryan zu werden.

Die Serie beruht auf der wahren Geschichte des Doppelmords an José und Kitty Menendez im Jahr 1989. Javier gestand, dass er vor Beginn der Dreharbeiten noch gar nichts von dem schrecklichen Vorfall wusste, da er zu dieser Zeit nicht in den USA war. "Als ich anfing, mich zu informieren, war ich erschrocken und dachte: 'Oh, wow. Okay, das ist es, was du willst, dass ich tue'", sagte er über die grauenvollen Missbrauchsvorwürfe gegen den von ihm gespielten Charakter. Trotz seiner anfänglichen Unsicherheiten wusste der Schauspieler jedoch, dass Ryan dieses schwierige Thema mit der nötigen Sensibilität und Qualität anpacken würde: "Es geht wirklich um ein sehr wichtiges Trauma, darum, wie die Unfähigkeit, die traumatischen Ereignisse aus der Kindheit zu verarbeiten, dramatische Auswirkungen auf kommende Generationen haben kann."

Privat ist der 55-Jährige seit 2010 mit der Schauspielerin Penélope Cruz verheiratet, und das Paar hat zwei Kinder. Diese familiäre Bindung ist für den spanischen Schauspieler von großer Bedeutung, besonders wenn er schwierige Rollen wie diese spielt. "Ich habe eine Familie, zu der ich am Ende des Tages gehe, und ich möchte nicht jemand sein, der kein guter Vater oder Ehemann ist", erklärte er. Der "No Country for Old Men"-Darsteller glaubt daran, dass die Vorstellungskraft es ihm ermöglicht, tief in seine Rollen einzutauchen, ohne seinen privaten Anker zu verlieren. "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" wird ab Donnerstag auf Netflix verfügbar sein.

Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei den Oscars 2022

