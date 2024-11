Spanien statt L.A.: So leben Javier Bardem und Penélope Cruz

Javier Bardem (55) und Penélope Cruz (50) genießen ihr Familienleben in Spanien in vollen Zügen. Schon vor einigen Jahren entschieden die beiden sich, nach Madrid zu ziehen. In einem neuen Gespräch mit Interview Magazin sprach der Oscar-Preisträger nun ganz offen über die Entscheidung, seinen Lebensmittelpunkt nach Spanien zu verlagern und mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern Leo und Luna (11) in ihrer Heimat zu leben.

Das Paar, das seinen Lebensmittelpunkt bewusst nach Spanien verlegt hat, schätzt die Normalität und Authentizität, die ihnen dort entgegengebracht wird. "Meine Frau und ich werden erkannt, aber sie lassen uns in Ruhe", erklärte Javier gegenüber dem Magazin. "Ich habe auf den Straßen nichts als Liebe, Dankbarkeit und Freude erlebt. Deshalb leben wir hier, weil wir das Gefühl haben, unter unseren Leuten zu sein." Die beiden Schauspieler trafen sich erstmals 1992 bei den Dreharbeiten zum spanischen Film "Jamón Jamón", der für beide ein Karrieresprungbrett darstellte. "Damals gab es einen Wandel in meinem Bekanntheitsgrad, und ich dachte: 'Wow, das fühlt sich gut an. Die Leute erkennen mich. Ich bin wichtig'", erinnerte sich Javier im Interview. "Aber dann erkennt man, dass alles unecht ist und jeder etwas von einem will." Um sich zu schützen und nicht mehr so unter Beobachtung zu stehen, zog er sich mit seiner Familie zurück.

Das bekannte Promi-Paar fand erst 15 Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen auch privat zueinander, als sie 2008 gemeinsam an dem Film "Vicky Cristina Barcelona" arbeiteten. Ihre Beziehung hielten sie dabei allerdings zunächst privat. "Wir kannten uns, bevor der ganze Trubel begann, bevor man uns mit anderen Augen sah", sagte Javier kürzlich gegenüber Gentleman's Journal. "Das ist eine wichtige Grundlage, um sich auf jemanden verlassen zu können, weil man sich wirklich kennt."

Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei der Oscar-Verleihung 2022

Carlos Alvarez/Getty Images) Javier Bardem und Penelope Cruz in Madrid

