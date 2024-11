Neue Rolle: Javier Bardem kehrt als Serienkiller zurück

Oscarpreisträger Javier Bardem (55) wird die Rolle des psychopathischen Killers Max Cady in der neuen Serienadaption von "Kap der Angst" übernehmen. Die Serie, die zehn Episoden umfassen soll, wird für Apple TV+ produziert und bringt damit einen Klassiker des Thrillers zurück auf die Bildschirme. Javier tritt dabei in die Fußstapfen von Robert De Niro (81), der den schaurigen Charakter im Remake von 1991 verkörperte. Produziert wird die Serie von niemand Geringerem als Steven Spielberg (77) und Martin Scorsese (82).

Die Serie verspricht Spannung pur und soll an die Werke Alfred Hitchcocks (✝80) erinnern. Dabei bleibt die Handlung dem Original treu: Nach einer jahrzehntelangen Haftstrafe wird der brutale Sexualstraftäter Max Cady freigelassen und sinnt auf Rache an seinem ehemaligen Anwalt Sam Bowden. Dieser hatte aus Überzeugung Beweise zurückgehalten, um Max hinter Gitter zu bringen. Wer die Rolle des Sam Bowden übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Javier Bardem hat bereits Erfahrung darin, furchteinflößende Charaktere zu spielen. Seine eindringliche Darstellung des gnadenlosen Killers Anton Chigurh in "No Country for Old Men" brachte ihm 2008 den Oscar als bester Nebendarsteller ein. Privat ist Javier seit 2010 mit der Schauspielerin Penélope Cruz (50) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Das Paar gilt als eines der Traumpaare Hollywoods und hält sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

