Selten: Penelope Cruz' Mann Javier zeigt nackten Oberkörper

Javier Bardem (55) und Penelope Cruz (50) sind seit 2010 verheiratet – und nach wie vor glücklich miteinander. Das betonte der Schauspieler in einem aktuellen Interview mit The Gentleman's Journal. Für einen Artikel mit dem Magazin ließ er unter anderem die Beziehung mit seiner Ehefrau Revue passieren, aber präsentierte auch seinen nackten, durchtrainierten Körper. Die Fotos, die dem Blatt vorliegen, hat seine Partnerin höchstpersönlich geschossen. Auf ihnen lacht der Arielle, die Meerjungfrau-Darsteller verschmitzt, während er sich seine Cordhose zuknöpft.

Dass sich der Hollywoodstar mit nacktem Oberkörper präsentiert, ist eine Besonderheit. Im vergangenen Jahr spielte er den Meermann König Triton – und bedeckte seine Muskeln in der Verfilmung. Obwohl Arielles Vater im Zeichentrickklassiker von 1989 für seine muskelbepackte Figur bekannt ist, entschied sich Javier bewusst, den oberen Teil seines Körpers nicht unbekleidet zu zeigen. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Penelopes Ehemann den Grund dafür: "Ich bin nicht Dwayne "The Rock" Johnson (52). Ich bin nicht Brad Pitt (60)."

In der "The Ellen DeGeneres Show" gab Javier vor ein paar Jahren offen zu, dass er etwas zurückhaltend sei, was die Zurschaustellung seines unbedeckten Körpers anbelange. Damals wurde er aufgrund seiner Tanzkünste in einer Diskothek als Stripper engagiert. "Ich war so nervös, dass ich meine Mutter und meine Schwester angerufen habe, damit sie mich zu meiner Striptease-Nummer begleiten", erinnerte sich der Filmdarsteller. Ferner betonte er jedoch, dass es bei nur einem Auftritt geblieben sei.

Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

