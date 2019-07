Diese Worte wird sie ihr Leben nicht vergessen! Vor Kurzem verstarb Reality-TV-Star Beth Chapman (✝51) im Alter von nur 51 Jahren. Die Ehefrau von Duane Chapman (66), der vielen vor allem als “Dog the Bounty Hunter” bekannt ist, erlag ihrem schweren Krebsleiden. Kurz bevor Beth ins künstliche Koma versetzt wurde, schrieb sie ihrer Tochter Bonnie eine SMS – und gab ihr einen letzten Rat mit auf den Weg.

Bonnie veröffentlichte das Chat-Protokoll der beiden vor ein paar Tagen in einer Instagram-Story. In ihrer letzten Unterhaltung berichtete die 20-Jährige ihrer Mutter von einer neuen Tätowierung, die sie sich kurz zuvor hatte stechen lassen. “Autsch, das sieht so aus, als hätte es weh getan”, schrieb Beth – woraufhin Bonnie antwortete: “Es schmerzte wie Hölle.” “Es sieht toll aus”, versicherte Beth ihrer Tochter und schloss mit den Worten: “No pain, no gain” – “Wer schön sein will, muss leiden”.

“Ich liebe dich. Ich komme morgen zu dir”, beendete Bonnie schließlich das Gespräch. Leider sollte Beth ihre Tochter nie wiedersehen. Wenige Stunden nachdem sie noch mit ihr gesprochen hatte, wurde sie ins The Queen’s Medical Center in Honolulu gebracht. Dort wurde sie in ein künstliches Koma versetzt, aus dem sie nicht mehr erwachen sollte. Beth verstarb vier Tage später.

Getty Images Duane "Dog" und Beth Chapman im Januar 2017 in Washington

Instagram / bonniejoc Bonnie Chapman, Tochter von Beth und Duane Chapman

Michael Wright/WENN.com Beth Chapman im Juni 2011 in Los Angeles

