Bauer Rainer und seine Saskia sind im Hochzeitsfieber! Gestern Abend flimmerte die letzte Folge der ersten Bauer sucht Frau International-Staffel über die deutschen Fernsehbildschirme – und die hatte es in sich. Australien-Farmer Rainer fiel bei seinem Deutschlandbesuch vor seiner Auserwählten auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Schon kurz nach dieser Blitzverlobung sind die beiden Turteltauben jetzt dabei, sich ihre Traumhochzeit auszumalen. Weißes Kleid, Cowboystiefel und Jeansjacke – so wird Rainer seine Braut vor dem Traualtar in Empfang nehmen dürfen.

Für Extra - Das RTL-Magazin konnte Bauernreporter Ralf die Pferdeliebhaberin und deren Tochter beim Brautkleid-Shopping begleiten. Während der zukünftigen Braut Robe Nummer eins noch etwas zu pompös war, ist sie vom zweiten Kleid ziemlich angetan. "Mega, genau so hab' ich mir das vorgestellt. Ich weiß das genau", erklärt die zweifache Mutter und stößt mit ihren Begleitern direkt auf das Hochzeitsoutfit an. Doch nicht nur bei dem weißen Tüllkleid ist sich Saskia ganz sicher – auch ihre blauen Lieblingscowboystiefel und eine hellblaue Jeansjacke sollen Teil des Country-Ensembles werden, mit dem die Dortmunderin ihren Liebsten überraschen möchte.

Auch Saskias Tochter scheint schwer begeistert von ihrer Mutter als schillernder Farmer-Braut. "Ich hab' sie so jetzt auch noch nicht erlebt. Die sind wirklich ein sehr süßes Pärchen, ich freu' mich total, dass sie sich gefunden haben", kommentiert die 18-Jährige und wirkt sehr zufrieden mit der Partnerwahl ihrer Mama.

