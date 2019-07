Bei diesen beiden läuten die Hochzeitsglocken bald ein zweites Mal! Bei Bauer sucht Frau haben sich der einsame Farmer Stephan und seine Steffi kennengelernt – im März dieses Jahres hatten die beiden Turteltauben dann ihre Verlobung verkündet. Jetzt wurde bekannt: Das Paar hat bereits im Juni sein Glück gekrönt und im Rahmen einer standesamtlichen Trauung Ja gesagt. Mit einer zweiten Zeremonie wollen sich die Frischvermählten nun erneut vor den Traualtar wagen und ein großes Fest mit Familie und Freunden feiern.

Am 3. August soll es schon so weit sein. Wie Bild jetzt berichtet, werden Stephan und Steffi sich im Rahmen einer großen Party im Arnhofer Stadl in Inchenhofen bei Augsburg ein weiteres Mal die ewige Liebe schwören – 300 Gäste sollen dabei sein. Kein Wunder also, dass die beiden mit den Hochzeitsvorbereitungen alle Hände voll zu tun haben. Zeit für Kids hat das Paar aktuell deshalb noch nicht, wie Stephan im Gespräch erklärt. Das komme aber nachher sicher ganz von selbst, ist er sich sicher.

Steffi dürfte sich jetzt aber vor allem erst einmal auf ein großes Wiedersehen freuen. Für ihren Herzensbauern war die Blondine nach Bayern gezogen und musste sich von Freunden und Familie in ihrer Heimat verabschieden. "Ich vermisse sie alle sehr", gibt sie zu, betont aber auch, dass sie diesen Schritt für ihren Stephan gerne gegangen sei.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Friseurmeisterin Steffi und Bauer Stephan

MG RTL D / Andreas Friese Steffi, Stephan und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Stephan und Steffi von "Bauer sucht Frau"

