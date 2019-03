Süße Neuigkeiten von der Bauer sucht Frau-Front! Noch bis vor wenigen Monaten hatten die Zuschauer mit den liebenswerten Farmern und ihren auserwählten Damen mitgefiebert. Während es bei einigen Landwirten so gar nicht klappen wollte, fanden andere ihr großes Glück – so auch Bauer Stephan und seine Steffi: Überglücklich gingen die Turteltauben als Paar aus der Sendung heraus, planten sogar schon eine gemeinsame Wohnung. Jetzt sorgen sie aber für einen echten Liebeskracher: Stephan und Steffi haben sich verlobt!

Das erklärte das Pärchen jetzt in einer Videobotschaft gegenüber RTL: "Ihr habt ja schon ewig nichts mehr von uns gehört und wir wollten euch mal wieder auf den Stand der Dinge bringen!", leitete die Blondine verheißungsvoll ein – kurz darauf verkündete ihr Partner dann: "Steffi und ich haben uns verlobt und werden bald heiraten!" Passend zur anstehenden Hochzeit sei auch der Umzug inzwischen in vollem Gange – einer gemeinsamen Zukunft stehe also nichts mehr im Wege.

Für die Fans des Formats dürfte diese baldige Eheschließung nicht überraschend kommen: Schließlich galten die zwei schon während der Ausstrahlung als DAS Traumpaar – und auch die Promiflash-Leser wählten Stephan und Steffi wiederholt als Favoriten. Freut ihr euch über die süße Verlobung? Stimmt unten ab.

MG RTL D / Andreas Friese Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Steffi und Bauer Stephan

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Steffi und Stephan

