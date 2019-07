Diese Promi-Trennung sorgt gerade für Schlagzeilen! Jenny Frankhauser (26) verkündete vor Kurzem das Liebes-Aus zwischen sich und Hakan Akbulut. Eigentlich wollte sie sich nicht zu den Ereignissen äußern, die zu der Trennung führten. Nachdem jedoch Hakan am gestrigen Dienstag ein Video veröffentlicht hatte, beschuldigte Jenny ihn, gewalttätig geworden zu sein. Gegen diese schwerwiegenden Vorwürfe hatte sich Hakan bereits in seinem Clip verteidigt – noch bevor seine Ex-Freundin sie überhaupt ausgesprochen hatte.

"Sie hat mich einfach verarscht und dann hat sie ihre Mama angerufen und gesagt, Hakan schlägt mich. Hat geweint und Drama, Drama, Drama gemacht", erklärt der Muskelmann in seinem 45-minütigen Statement auf YouTube. Zu seiner Verteidigung erklärt er: Hätte er mit seinen 110 Kilo und seinen großen Händen eine zierliche Frau wie Jenny geschlagen, wäre diese wohl direkt im Krankenhaus gelandet, statt auf einer Party. Die Reality-TV-Darstellerin sei einfach eine gute Schauspielerin und habe sich die Vorfälle nur ausgedacht.

Die 26-Jährige jedoch hat Fotos von den Blessuren veröffentlicht, die ihr Ex ihr zugefügt haben soll und besteht darauf, dass er ein mieser Schläger sei. "Ich hab' diesen Mann unendlich geliebt, unendlich, und tu's immer noch, obwohl er mir was angetan hat", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und behauptet, dass Hakan lüge und keinesfalls unschuldig sei.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juli 2019

Instagram / jenny_frankhauser Hakan Akbulut und Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser TV-Sternchen Jenny Frankhauser

