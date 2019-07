Nach dem Hammer-Monat Juli bringt Netflix auch im August ein paar echte Juwelen an den Start! Anfang des Monats war mit der dritten Stranger Things-Staffel eine der am sehnsüchtigsten erwarteten Produktionen an den Start gegangen und zog in den ersten Tagen gleich mehrere Millionen Fans vor die Bildschirme. In den kommenden Wochen dürfen sich die Zuschauer auf noch mehr Grusel und Übernatürliches freuen – unter anderem erobert "Es" die Plattform!

Wie unter anderem Filmstarts berichtet, wartet die Verfilmung des Stephen King-Klassikers ab 22. August auf alle Horrorfans. Damit lässt sich die Wartezeit auf die Fortsetzung, die am 5. September in die Kinos kommen soll, doch bestens überbrücken! Wem das noch nicht genug Nervenkitzel ist, der findet mit "Hostel" und "Drag Me to Hell" noch mehr Gruselfutter. Dagegen entführt der Disney-Streifen "Coco" zwar ebenfalls ins Jenseits, kommt dabei aber wesentlich bunter und fröhlicher daher. Comicverfilmungen wie "Thor: Tag der Entscheidung" und "Hellboy II" versprechen dagegen vor allem Action – genau wie "I Am Legend" und "Hancock", mit denen Will Smith (50) gleich doppelt in den Neuzugängen vertreten ist. Musikalisch wird es mit "This Is It", einer Musikdokumentation über Michael Jackson (✝50).

Im Bereich der Serien darf sich das Publikum auf neue Staffeln beliebter Reihen freuen: Im August kommen beispielsweise neue Episoden von Arrow, "iZombie", "Die Telefonistinnen", "Mindhunter", "Dear White People" und "Glow". Außerdem gehen einige Premieren wie das actionreiche "Wu Assassins" oder die abgedrehte Produktion "Der nackte Regisseur" online.

Alle neuen Filme im Überblick:

- ab dem 1. August: "Rango", "300", "300: Rise Of An Empire", "Das Beste kommt zum Schluss", "I Am Legend", "Hancock", "Durchgeknallt", "Die Hochzeit meines besten Freundes", "Besser geht’s nicht", "Michael Jackson's This Is It", "Hostel", "Die Insel der besonderen Kinder"

- 2. August: "Otherhood"

- 9. August: "Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders"

- 15. August: Thor: Tag der Entscheidung, "Geostorm"

- 16. August: "Der Prinz von Ägypten", "Inglourious Basterds", "Hellboy II", "Vertigo", Der Duft der Frauen", "Wie das Leben so spielt", "Vorbilder?!", "Kill The Irishman", "Drag Me To Hell", "Videodrome", "Zurück in die Zukunft", "Bean – Der ultimative Katastrophenfilm", "It's Kind Of A Funny Story"

- 22. August: "Es"

- 29. August: "Coco", "Kardec"

Alle neuen Serien im Überblick:

- 1. August: "iZombie" (Staffel 4), "Arrow" (Staffel 6), "Assassination Classroom: Koro Sensei Quest"

- 2. August: "Derry Girls" (Staffel 2), "She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen" (Staffel 3), "Dear White People" (Staffel 3), "Basketball oder nichts"

- 4. August: "Patriot Act with Hasan Minhaj"

- 8. August: "Wu Assassins", "Der nackte Regisseur", "Dollar"

- 9. August: "Die Telefonistinnen" (Staffel 4), "Glow" (Staffel 3), "Sintonia"

- 15. August: "Parfum"

- 16. August: "Mindhunter" (Staffel 2), "Better Than Us", "45 Umdrehungen", QB1: Beyond the Lights" (Staffel 3), "Green Frontier", "Victim Number 8", "Marlon"

- 21. August: "Hyperdrive"

- 22. August "Love Alarm"

- 23. August: "Rust Valley Restorers"

- 27. August: "Trolls – Die Party geht weiter!" (Staffel 7), "Dinner für Millionäre" (Staffel 2)

- 29. August: "Workin' Moms" (Staffel 3)

- 30. August: "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands", "The A List", "13 Commandments", "Droppin' Cash" (Staffel 2), "Styling Hollywood"

- irgendwann im August: "Der Pate von Bombay" (Staffel 2)

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Hemsworth als Thor in "Thor: Ragnarok"

ActionPress/Collection Christophel © The Walt Disney company Szene aus "Coco" (2017)

Daniel Power / Netflix Byron Mann in "Wu Assassins"

ActionPress/SIPA PRESS Szene aus "Hellboy II: Die Goldene Armee"



