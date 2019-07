Es schien die Schock-Trennung des Sommers zu sein: Vor wenigen Tagen berichteten US-Medien, dass Cole Sprouse (26) und Lili Reinhart (22) von nun an getrennte Wege gehen. Die Fans konnten es kaum glauben und warteten darauf, dass das Riverdale-Powercouple die Story kommentiert – und das taten die beiden jetzt auch. Cole schob nun einen Post nach, in dem er sich über die angebliche Trennung von seiner Kollegin lustig macht.

Auf Instagram teilte der 26-Jährige ein Bild von seiner aktuellen Coverstory für das amerikanische W-Mag und schrieb neben Danksagungen an die Crew folgende vielsagende Worte: "Eine unglaubliche Freude, all euren Glauben in die Klatschpresse zu erschüttern." Mit diesen Zeilen nahm der Jughead-Darsteller auf die Postings Bezug, mit denen er und Lili erste Zweifel an ihrem Liebes-Aus gesät hatten. "Eilmeldung: Eine zuverlässige Quelle hat uns verraten, dass keiner von euch einen Scheiß weiß", hatte die Blondine die Spekulationen kürzlich kommentiert.

Zwar sagen weder Cole noch Lili eindeutig, dass sie noch ein Paar sind – für die Fans scheint die Sache trotzdem klar zu sein: Nach den ersten Statements der Schauspieler waren in einem Promiflash-Voting (Stand: 26. Juli 2019, 10 Uhr) nur noch 11,5 Prozent von 10.141 Lesern davon überzeugt, dass die beiden getrennt sind. Dagegen glaubten 88,5 Prozent, dass die zwei Serienhelden nach wie vor gemeinsam durchs Leben gehen. Dafür könnte auch sprechen: Co-Stars wie Madelaine Petsch (24), Camila Mendes (25), Hart Denton (26) und Casey Cott (26), die die beiden privat kennen, kommentierten die ironischen Postings mit amüsierten Emojis.

Getty Images Cole Sprouse auf einer Filmpremiere im März 2019

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und K.J. Apa auf der Comic Con 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de