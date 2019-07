Diese Nachricht dürfte für Schnappatmung bei den Twilight-Liebhabern sorgen! Bereits vor elf Jahren feierte der erste Streifen der Vampir-Saga Premiere – und bis heute haben Bella (Kristen Stewart, 29), Edward (Robert Pattinson, 33), Jacob (Taylor Lautner, 27) und Co. einen festen Platz im Herzen ihrer Fans. Wer seinen Leinwand-Idolen noch einmal so nah sein möchte wie wahrscheinlich noch nie zuvor, hat jetzt die Chance dazu: Das Haus von Bella wird vermietet!

Das weiße Häuschen, in dem Bella in den Filmen nicht nur mit ihrem Vater lebt, sondern auch ihre aufkeimende Liebe mit Edward festigt, können Fans laut People nun ihr Eigen nennen – zumindest für einige Übernachtungen. Einzige Bedingung: Eine Reise nach Saint Helens in Oregon, denn dort steht das Haus, das nun über Airbnb vermietet wird. Wie Fotos aus dem Inneren zeigen, scheinen die "Twilight"-Begeisterten größtenteils auch in den Genuss der Einrichtung zu kommen, die sie aus den Streifen kennen. In dem Haus finden bis zu zehn Leute einen Platz zum Schlafen. Billig ist das Vampir-Abenteuer aber nicht: Demnach kostet eine Nacht ab 330 Dollar (umgerechnet rund 296 Euro).

Auch der frühere Besitzer ist begeistert von dem Stück Filmgeschichte. "Schauspieler verändern sich – sie altern, nehmen andere Rollen an. Dieses Haus wird immer so sein, wie du es aus den Filmen kennst", erklärte David Koening gegenüber dem Magazin.

