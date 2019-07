Am Mittwoch ist Jennifer Lopez 50 Jahre alt geworden. Dieser Anlass musste natürlich gebührend gefeiert werden. Und wenn Jenny from the Block feiert, dann natürlich richtig. Wie ein Video ihrer Geburtstagsparty beweist, war es ein feuchtfröhlicher Abend, an dem nicht nur viel gelacht, sondern vor allem auch getanzt wurde. Am DJ-Pult zeigte sich Jen besonders ausgelassen – und wirbelte wie wild ihre Wallemähne umher.

An diesem Abend standen keine Beine still. Auch Alex Rodriguez (43) legte neben seiner Verlobten ein paar heiße Moves hin und sprang zu den Hip-Hop-Beats munter hin und her. Insgesamt sollen mit der frischgebackenen 50-Jährigen 250 Gäste in Gloria Estefans (61) Haus in Miami Beach gefeiert haben. Ein Insider erzählte E! News, dass es sogar ein Feuerwerk gegeben haben soll. Zudem waren einige Zelte aufgestellt, die in den Farben Gold und Weiß dekoriert waren. Es soll auch eine goldene Bar gegeben haben. “Drinnen wurde es aufgrund der hundert Kerzen erhellt und überall waren weiße Orchideen”, so eine anonyme Quelle. “Es gab einen Turm aus Champagnergläsern für die Gäste.”Selbstverständlich durften auch ein üppiges Buffet und Donuts mit goldfarbenem Zuckerguss nicht fehlen.

Und nicht nur die Gäste sollen voll und ganz auf ihre Kosten gekommen sein, auch die Musik-Ikone soll ein ganz besonderes Geschenk zu ihrem Ehrentag bekommen haben: TMZ zufolge soll A-Rod seiner Liebsten einen nagelneuen Porsche überreicht haben.

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Alex Rodriguez, Sportstar

