Steffen Henssler (46) nimmt seine Ähnlichkeit zu einem Bachelorette-Teilnehmer mit Humor! Nach der zweiten Nacht der Rosen kämpfen noch 14 Männer um das Herz von Schnittblumen-Dame Gerda Lewis (26). Einer davon ist Agenturinhaber Luca Gottzmann – und der könnte glatt als Double von TV-Sternekoch Steffen Henssler durchgehen! Das scheint auch dem Gourmetkünstler aufgefallen zu sein: Der Entertainer nimmt das Doppelgänger-Dasein aufs Korn – und begründet so auch seine haarige Verwandlung!

In seiner Instagram-Story zeigt sich der TV-Star neuerdings "unten ohne": Steffen hat sich von seiner Gesichtsbehaarung getrennt – scheinbar wegen Luca! "Bart ab! Ich will nicht mehr aussehen, wie mein kleiner Bruder bei der Bachelorette", schrieb er zu dem witzigen Foto, auf dem er breit in die Kamera grinst.

Ob sich nach Steffen Hensslers Vorbild jetzt auch ein zweiter Promi wegen seiner Ähnlichkeit zu Luca optisch verändert? Denn der Rosen-Jünger könnte ebenfalls als Johannes Haller-Verschnitt durchgehen – beide tragen ähnlich gestyltes Haar und trumpfen mit ihrer sympathischen Art auf.

TVNOW & Iveta Rysava/WENN.com Luca Gottzmann und Steffen Henssler

TVNOW Bachelorette-Kandidat Luca Gottzmann

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Star

