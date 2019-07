Diese Auseinandersetzung beschäftigt aktuell ganz Deutschland! Jenny Frankhauser (26) und ihr Ex Hakan träumten zu Beginn noch von der ganz großen Liebe – doch letztendlich hielt die Beziehung der beiden nur wenige Wochen. Mit einem Video, in dem sich Hakan zu den Hintergründen der Trennung äußerte, löste der Holländer zuletzt einen waschechten Rosenkrieg aus, den Jenny und er nun in aller Öffentlichkeit austragen. Auch Ex-Bachelor-Girl Saskia Atzerodt (27) ist das Drama um die gescheiterte Liebe des Ex-Pärchens nicht entgangen. Im Gespräch mit Promiflash gab sie nun zu: Muskelmann Hakan macht ihr Angst!

"Er ist ein sehr, sehr aggressiver Mensch", erklärte Saskia gegenüber Promiflash. Nach dem 45-Minuten-Statement auf YouTube und den zahlreichen Sprachnachrichten, die Jenny von ihrem Ex veröffentlicht hatte, könne sich die Reality-TV-Darstellerin gut vorstellen, wie beängstigend es sein muss, dem Fitnessmodel im wahren Leben gegenüberzustehen. "Wenn jemand so über Sprachnachrichten ist, schon so aufbrausend, wie ist der dann erst, wenn er vor einem steht – wenn er sauer ist", führte sie ihren Gedanken weiter aus.

Doch obwohl sie verstehen kann, dass die Dschungelcamp-Gewinnerin auf die Anschuldigungen ihres ehemaligen Partners reagieren musste, hält sie von dem öffentlichen Ausfechten des Beziehungsstreits überhaupt nichts. Aus Respekt vor dem jeweils anderen sollte man solche Dinge einfach im Privaten klären, anstatt in der Öffentlichkeit gegeneinander zu schießen, findet Saskia.

Instagram / jenny_frankhauser Hakan Akbulut und Jenny Frankhauser

Instagram / saskia_atzerodt Reality-TV-Darstellerin Saskia Atzerodt

Instagram / saskia_atzerodt Ex-Bachelor-Teilnehmerin Saskia Atzerodt

