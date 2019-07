Folgt im Hause Götze etwa bald Nachwuchs? Seit sieben Jahren gehen Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27) nun schon durch dick und dünn. Vor wenigen Wochen gab sich das Paar dann im Kreise seiner Familie auf Mallorca ganz heimlich ein zweites Mal das Jawort. Viele Fans fragen sich da jetzt, wie es denn mit der Kinderplanung aussieht. Diese Baby-Frage beantwortete Mario erst kürzlich in einem Interview!

Gegenüber Bild gab sich der BVB-Star in Bezug auf Kinder ziemlich locker – hat er schon mit seiner Ehefrau darüber gesprochen. "Natürlich ist das ein Thema, dennoch sind wir da entspannt und schauen, was die Zeit so bringt", plauderte der 26-Jährige aus. Der Kinderwunsch ist bei dem Pärchen definitiv da. Erst im vergangenen Jahr hat sich Ann-Kathrin in einem Interview dazu geäußert.

Über Babys sprachen die beiden nämlich schon ziemlich zeitig. "Klar ist, dass Mario und ich mehrere Kinder haben wollen. Wir haben früh angefangen, darüber zu sprechen. Das ist der wichtigste Punkt, über den sich ein Paar einig sein muss", gab das Model Anfang Mai im Gespräch mit Bunte preis.

SplashNews.com Ann-Kathrin und Mario Götze in ihren Flitterwochen

Instagram / annkathrin_vida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

