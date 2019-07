Dass Kim Kardashian (38) nicht nur eine Karrierefrau, sondern auch ein absoluter Familienmensch ist, beweist sie mit diversen Schnappschüssen auf Instagram immer wieder aufs Neue. Ob Pärchenfotos mit Ehemann Kanye West (42) oder entzückende Bilder mit den Sprösslingen North (6), Saint (3), Chicago (1) und Psalm – ihre Fans freuen sich immer über familiäre Eindrücke. Doch mit einem neuen Bild scheint Kim nun alles Übrige übertroffen zu haben.

Töchterchen North, die Älteste von Kim und Kanyes Kindern, ist regelmäßig in den sozialen Netzwerken ihrer berühmten Mutter zu sehen, doch auf ihre Schwester Chicago erhascht man durchaus seltener einen Blick. Nun veröffentlichte Kim Schwarz-Weiß-Bilder mit der Einjährigen, die einfach zum Dahinschmelzen sind. Darauf sieht die Reality-Queen in einem weißen Kleid fast schon engelsgleich aus, während sie ihren Blick auf ihr Baby richtet und glücklich lächelt. Auch Chicago sieht in ihrem weißen Kleid, passend zu dem ihrer Mutter, einfach nur bezaubernd aus. Kim betitelte das Foto mit den Worten “My Twin”. Und mit diesem Partnerlook könnten die beiden tatsächlich als Fashion-Zwillinge durchgehen.

Das Mutter-Tochter-Bild erhielt mehr als drei Millionen “Gefällt mir”-Angaben. Kims Fans zeigten sich begeistert. Ein User schrieb zum Beispiel: “Oh mein Gott, diese Bilder sind perfekt für ein Fotoalbum. Sie sind wunderschön.”

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North und Chicago, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West und Mama Kim Kardashian im Urlaub

Anzeige

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de