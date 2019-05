Was für ein süßer Rückblick! Im April feierte Khloe Kardashians (34) Tochter True Thompson (1) ihren ersten Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass lud Mama Khloe zu einer Mega-Party ein – mit Einhorn-Ponys, super vielen Süßigkeiten und einer pompösen Luftballondekoration. Klar, dass da auch die Familie von Khloes Schwester Kim (38) nicht fehlen durfte – die mit ihrem beiden Töchtern im Partnerlook auf der Feier aufkreuzte!

Kim teilte auf ihrem Instagram-Account eine süße Throwback-Serie zu Trues Ehrentag – mit ganzen fünf Bildern. Darauf sticht noch einmal besonders ins Auge, dass die beiden Töchter der Kurven-Queen dasselbe langärmlige, creme-farbene Kleidchen trugen. Das Outfit von North (5) und Chicago (1) sah darüber hinaus fast genau wie das ihrer berühmten Mutter aus. Die Unternehmerin hatte nämlich ebenfalls ein creme-farbiges Ensemble an – allerdings mit transparenten Aussparungen, die ihre Kurven gekonnt in Szene setzten.

Vor allem North hatte an dem Geburtstag ihrer Cousine viele Blicke auf sich gezogen – weil sie sich die High-Heels ihrer Mutti ausgeliehen hatte. In ihrer Instagram-Story teilte Kim damals ein Video von der Fünfjährigen, die mit goldenen Stilettos an den Füßen herum wackelte und für die Gäste mit einem anderen Mädchen zusammen posierte – und die Schuhe partout nicht wechseln wollte.

Instagram / kimkardashian Chicago West bei der Geburtstagsfeier ihrer Cousine True Thompson im April 2019

Instagram / kimkardashian Chicago West und North West im April 2019

Instagram / kimkardashian North West stolziert in den High Heels ihrer Mutter Kim Kardashian

