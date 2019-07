Muss Liebe schön sein! Seit über zwei Jahren schweben Jennifer Lopez (50) und ihr Partner Alex Rodriguez (44) auf Wolke sieben. Doch damit nicht genug: Vor wenigen Wochen stellte der ehemalige Baseball-Spieler der Sängerin auch endlich die Frage aller Fragen, die sie mit Ja beantwortete. Zu ihrem runden Geburtstag wurde die "Jenny From The Block"-Interpretin von ihrem Verlobten am Mittwoch nun zusätzlich mit einer Torte, Kerzen und allem Drum und Dran überrascht. Für die gelungene Feier wollte sie sich jetzt wohl revanchieren: Ihren Liebsten überraschte sie zu seinem Ehrentag nun ebenfalls mit einer leckeren Torte!

Am Freitagabend brachte die Latina in Miami die Bühne zum Beben. Wie Daily Mail berichtet, brach die Sängerin ihr Konzert aber zwischenzeitlich ab, um ihrem Alex eine besondere Überraschung zu bescheren – der ehemalige Profisportler wurde nämlich 44 Jahre alt! Die 50-Jährige holte sowohl seine als auch ihre Kinder auf die Bühne und brachte sie dazu, lauthals "Happy Birthday" zu singen und anschließend einen riesigen Kuchen anzuschneiden. Die Süßspeise enthielt die Trikotnummer des pensionierten Spielers und war mit den blauen und weißen Nadelstreifen der New York Yankees versehen.

Den Fans des Power-Pärchens brennt derweil noch immer die Frage unter den Nägeln, wann und wo sich J.Lo und Alex wohl das Jawort geben werden. Die Turteltauben scheinen immerhin schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen zu stecken. Details zum großen Tag sind der Öffentlichkeit bislang aber noch nicht bekannt.

MediaPunch/ActionPress Jennifer Lopez an ihrem 50. Geburtstag im Juli 2019

Jason Mendez/Everett Collection/ActionPress Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei den CFDA Awards im Juni 2019

Getty Images Jennifer Lopez im Juni 2019 in Las Vegas

