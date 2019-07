Im Juni hatte diese Nachricht für einen Schock gesorgt: Bradley Cooper (44) und Irina Shayk (33) gehen nach rund vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Bereits zuvor wurde spekuliert, dass der Schauspieler und das Model eine Ehekrise haben – Bradley soll mit Lady Gaga geturtelt haben. Während der Hollywood-Beau offenbar weiter mit der Musikerin flirtet, scheint Irina zunächst die Nase voll von Männern zu haben: Sie braucht erst einmal Zeit für sich!

Im Interview mit E! News packte jetzt ein Insider aus und verriet, dass die Laufstegschönheit im Moment niemanden daten würde: “Sie fokussiert sich auf ihre Tochter und verbringt viel Zeit mit ihr.” Irina würde in Zukunft gerne jemanden treffen – aber das habe aktuell einfach keine Priorität. Es scheint, als würde die 33-Jährige erst mal ihr gebrochenes Herz zusammenflicken wollen: “Sie kommt gerade aus einer langen Beziehung und möchte Zeit haben, um zu heilen”, so die Quelle weiter.

Während Irina also derzeit keine Lust auf Liebeleien zu haben scheint, soll Bradley seine Romanze mit Lady Gaga (33) vertiefen: Die Sängerin ist anscheinend sogar schon bei dem “Hangover”-Star in New York eingezogen. Weder Bradley noch die Oscar-Preisträgerin äußerten sich bisher allerdings zu den Gerüchten.

Getty Images Bradley Cooper und Irian Shayk

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de