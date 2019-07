Geht nach Bradley Coopers (44) Trennung von Irina Shayk (33) jetzt etwa alles ganz schnell mit Lady Gaga (33)? Schon während und nach der Dreharbeiten zu "A Star is Born" brodelte die Liebesgerüchteküche. Doch über Monate hinweg dementierten die beiden Schauspieler rigoros eine Liaison. So langsam scheinen die beiden Co-Stars allerdings Nägel mit Köpfen zu machen. Ein Insider packte jetzt aus, dass die Sängerin bereits bei dem Hollywoodstar eingezogen sein soll!

Die amerikanische InTouch sprach mit einer Quelle darüber, wie nahe sich Bradley und Lady Gaga aktuell stehen. "Sie hat sogar schon einige ihrer Sachen ins Haus gebracht", schilderte der Informant. Das fünfstöckige Reihenhaus des Frauenschwarms befindet sich im New Yorker Stadtteil West Village. Die zwei seien so verliebt und deshalb sei Zusammenziehen der logische nächste Schritt gewesen. Bradley sei ein sehr beziehungsorientierter Typ und der Filmstar habe daher alles in Bewegung gesetzt, damit der Popstar sich bei ihm wie zu Hause fühle.

Deshalb habe Bradley sofort einige Schubladen und Schränke für seine Angebetete freigeräumt, führte der Insider weiter aus. "Und Gaga hat keine Zeit verloren, sie zu füllen! Sie hat schon einige Kleider, ganz viele Schuhe und natürlich Dessous rübergebracht", verriet die Informationsquelle. Darüber hinaus soll Lady Gaga auch Möbelstücke und Deko in die Bleibe ihres Lieblings gebracht haben.

Action Press / SIPA PRESS Bradley Cooper und Lady Gaga im Januar 2019 in Hollywood

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper im Februar 2019 in Hollywood

Action Press / RCF/Everett Collection Lady Gaga im Juni 2019 in New York

