Irina Shayk glänzt in transparentem Glitzer-Kleid in Mailand

Supermodel Irina Shayk (38) zog kürzlich in Mailand alle Blicke auf sich, als sie in einem funkelnden, durchsichtigen Kleid auf einer glamourösen Party der Beauty-Marke d’Alba Piedmon auftauchte. Zu ihrem mit Glitzersteinen besetzten Minikleid kombinierte die 38-Jährige glänzende Heels, eine legere schwarze Trainingsjacke, eine unauffällige Clutch und glamourösen Silberschmuck. Die Silhouette ihres Körpers, die durch die eng anliegende, transparente Robe durchschimmerte, ließ wenig Spielraum für Fantasie – Irinas Auftritt sorgte für ein Highlight auf der Party.

Nicht nur auf dem roten Teppich überzeugt Irina von ihrem Modebewusstsein. Auch bei entspannten Spaziergängen durch New York City zeigt die Beauty immer wieder, dass man ihr in Sachen Fashion nichts vormachen kann. Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail veröffentlichte, ist die gebürtige Russin in einem lässigen Look unterwegs, bestehend aus einem Jeanshemd und kurzen Wildleder-Shorts in Marineblau. Dazu kombinierte sie fransige Overknees-Cowboystiefel, dezenten Schmuck und eine schwarze Sonnenbrille.

Irina Valeryevna Shaykhlislamova, wie sie mit vollem Namen heißt, ist seit Jahren eines der bekanntesten Gesichter der Modelwelt. Bekannt wurde sie als Victoria's Secret-Engel, und zuletzt präsentierte sie sich sinnlich in Rihannas (36) Dessous-Marke Savage X Fenty. Sie hat für renommierte Modemarken wie Fendi, Chanel, Tory Burch und Vivienne Westwood (✝81) die Laufstege erobert und ziert regelmäßig die Cover sämtlicher renommierter Fashion-Magazine. Ihr Erfolg hat ihr ein geschätztes Vermögen von 25 Millionen Dollar eingebracht.

ActionPress / SIPA USA/SGP Irina Shayk im November 2024 in Mailand

ActionPress Irina Shayk, Model

