Emil-Ocean (1) bekommt langsam seinen eigenen Kopf! Der Sohn von TV-Couple Janni (28) und Peer Kusmagk (44) feiert in wenigen Tagen seinen zweiten Geburtstag. Mittlerweile will der kleine Mann auch immer öfters seinen Kopf durchsetzen und versteht sich bereits als eigenständige Person. Dieser Meilenstein ist aber nicht nur schön, sondern auch teilweise anstrengend für EOs Eltern – Stichwort: Trotzphase! Nun verrieten Janni und Peer, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen.

Es sei aktuell eine große Herausforderung, gab Peer auf Instagram zu. "Emil-Oceans Trotz nicht als negativen Widerstand, sondern vielmehr als Standhaftigkeit in Bezug auf seine eigene Meinung zu definieren, macht es uns aber einfacher, ihn in diesen Situationen besser zu verstehen und damit umzugehen", schrieb der Papa weiter. Trotzdem koste diese Autonomiephase gerade viel Kraft, führte der 44-Jährige außerdem aus.

Was also tun? "Unsere beste Methode zur Zeit ist es, einfach durch kurze Sätze und Wiederholungen Trost zu spenden in dieser Zeit, in der zum ersten Mal nicht alle Bedürfnisse von Emil-Ocean selbstverständlich erfüllt werden. In den Kommentaren veröffentlichten die User ihrerseits viele Tipps, um den Eltern zu helfen: "Natürlich damit umgehen. Nicht zu viel hineininterpretieren. Unterstützung, Trost anbieten, Kompromisse finden", schrieb zum Beispiel ein Follower.

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk mit Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

