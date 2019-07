Und plötzlich waren es zwei! Anfang des Monats sorgten Janni und Peer Kusmagk für die Baby-Überraschung schlechthin. Erst zwei Wochen nach der Geburt gaben die beiden bekannt, dass sie bereits zweifache Eltern sind. Söhnchen Emil-Ocean hatte nach langem Warten endlich eine kleine Schwester bekommen. Doch wie ist es eigentlich für den kleinen Blondschopf, die Aufmerksamkeit von Mama und Papa plötzlich mit Baby Yoko teilen zu müssen?

"Manchmal fällt es uns in diesen Tagen schwer, beiden Kindern die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken", gesteht das Paar auf Instagram und postet dazu süße Pics mit dem ältesten Sprössling. Mit dieser Aussage ist natürlich nicht gemeint, dass sich die Gefühle für ihren Sohn verändert haben, sondern, dass die Zeit nach der Geburt nun mal mit ziemlich vielen Herausforderungen verbunden ist. "In diesem besonderen Stadium der Veränderung sind gerade die älteren Geschwister verwirrt und brauchen deshalb manchmal vor allem wieder eins: unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit", beschließen die frischgebackenen Zweifach-Eltern ihr Posting und stellen klar, dass sie versuchen werden, auch für Emil-Ocean immer präsent zu sein.

Bereits vor der Geburt hatten sich die beiden Gedanken gemacht, wie sie es wohl schaffen werden, plötzlich zwei Kids unter einen Hut zu bekommen. In diesem Zusammenhang rührte Janni mit einer süßen Botschaft an ihren Erstgeborenen: "Meine Liebe für dich ist so unfassbar groß, kleiner Emil-Ocean". Kein Grund zur Sorge also für den kleinen Knirps.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit Tochter Yoko

Instagram / emil.ocean Peer Kusmagk mit Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Janni Kusmagk mit Söhnchen Emil-Ocean

