Der nächste Skandal um einen Promi-Fotografen! Vergangene Woche machten schockierende Schlagzeilen die Runde: Marcus Hyde, der bereits mit etlichen Modelgrößen zusammengearbeitet hat, soll seinen guten Ruf ausgenutzt haben, um an Nacktfotos von Nachwuchsmodels zu kommen! Auch Reality-Beauty Kim Kardashian (38) zählte zu seinen Kundinnen und brachte im Netz bereits ihre Entrüstung zum Ausdruck. Nun meldete sich Ex-DSDS-Kandidatin Tanja Tischewitsch (29) mit einer ganz ähnlichen Story zu Wort: Sie wurde ebenfalls von einem Star-Fotografen belästigt!

"Ein bekannter Victoria's Secret-Fotograf, dessen Name Timur Emek lautet, schrieb mich mehrere Male über Instagram und Facebook an", berichtete sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Das Ganze habe sich Ende des Jahres 2018 zugetragen. "Seine Absicht war es, mich unbedingt zu treffen", schilderte Tanja weiter. Der in New York lebende Berliner habe sie mehrfach auf seine Kosten in verschiedene Metropolen einladen wollen – doch sie habe aufgrund eines unguten Gefühls jedes Mal abgelehnt. "Mein mulmiges Gefühl wurde dadurch bestätigt, dass es schnell nicht mehr um Fotografie ging, als viel mehr darum, dass er von mir sexy erotische Bilder haben wollte."

Tanja sei froh gewesen, auf ihre Instinkte vertraut zu haben, als sie später von ganz ähnlichen Fällen las, die denselben Mann betrafen. "Ich habe lange überlegt, ob ich mich dazu äußern soll, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, denn wir Frauen müssen zusammenhalten", betonte die 29-Jährige abschließend. Auch Radio-Moderatorin und Model Lola Weippert ging mit einer beinahe identischen Geschichte an die Öffentlichkeit: Timur hatte ihr ebenfalls zweideutige Nachrichten zukommen lassen, wie Screenshots zeigen, die Bild vorliegen. Eine Stellungnahme von Timur existiert bisher nicht – seine Social-Media-Profile sind mittlerweile auf privat gestellt.

