Nach Promi BB: Menderes sucht Frau wie Tanja Tischewitsch

Tanja Tischewitsch (33) scheint ja wirklich Eindruck auf Menderes (38) gemacht zu haben! Die beiden DSDS-Bekanntheiten verbrachten dieses Jahr einige Zeit zusammen im Promi Big Brother-Container. Dabei fiel den Zuschauern irgendwann auf: Die Beauty scheint dem schüchternen TV-Star sehr gut zu gefallen! So war er auch ziemlich deprimiert, als sie vor ihm rausgeflogen ist. Jetzt streute er weitere Indizien dafür, dass er sich wohl verknallt hat: Menderes' Traumfrau sollte wie Tanja sein!

Im Bild-Interview wurde der 38-Jährige jetzt gefragt, was für ein Typ Frau seine zukünftige Freundin sein sollte. "Von ihrer Art her könnte sie vielleicht ein bisschen wie Tanja sein. Diese lockere, lustige und offene Art haben", schwärmte Menderes. "Sie sollte einfach lieb, lustig und verständnisvoll sein und nicht versuchen, einen zu verändern. Einen so akzeptieren, wie man ist."

Aber... Was ist denn mit Tanja? Hat sie kein Interesse an Menderes? Gegenüber Promiflash erzählte sie nach ihrem Exit, dass sie von der Schwärmerei gar nichts mitbekommen habe. "Für mich war das immer so ein Kumpel – ein guter Kumpel, mit dem man einfach Spaß haben und quatschen kann", erklärte die 33-Jährige.

ActionPress Tanja Tischewitsch bei der Premiere des Films "100 Dinge" in Berlin

ActionPress Menderes, Realityshow-Teilnehmer

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Influencerin

