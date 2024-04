Verrucht: Tanja Tischewitsch posiert für das Playboy-Cover

Tanja Tischewitsch (34) weiß ganz genau, wie sie ihre Kurven bestmöglich in Szene setzt. Und das beweist die ehemalige DSDS-Kandidatin jetzt sogar auf dem Cover des berühmtesten Erotikmagazins der Welt – dem Playboy! Stolz postet sie die heißen Bilder ihrer Coverstory auf Instagram. "Zehn Jahre nach ihrem TV-Debüt bei 'Deutschland sucht den Superstar' will Tanja Tischewitsch bei Kampf der Realitystars ganz neue Seiten von sich zeigen. Ihre allerschönsten zeigt sie nur bei uns: Tanja ist unser neuer Coverstar", steht verheißungsvoll in dem Post geschrieben. In ihrer Story gibt das TV-Sternchen dann noch einen kurzen Einblick in das Shooting, bei dem sie offenbar unter anderem in einem Whirlpool posieren durfte.

Ihre Kurven sind Tanjas Markenzeichen, doch vergangenes Jahr überlegte Tanja, daran etwas zu ändern. Nach der Geburt ihres Sohnes 2016 habe sie sich Silikon-Implantate einsetzen lassen, um ihre Brüste anzupassen. Doch damit schien sie nicht mehr so ganz zufrieden. "Heute leide ich unter Rückenschmerzen und Herzproblemen, weil das Gewicht einfach zu groß ist. Ich finde keine BHs, keine Bikinis, kaum Oberteile. Ich habe Lust auf Natürlichkeit", äußerte sie unzufrieden im Netz. Ob sie den Eingriff mittlerweile vorgenommen hat, ist nicht bekannt.

Aktuell können Fans Tanja in der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" beobachten. Erst vor wenigen Tagen war vorab zu sehen, wie sie als Erste in die Sala am thailändischen Strand einzieht. Dort muss sie sich zusammen mit anderen Realitystars wie Calvin Kleinen (32), Maurice Dziwak, Theresia Fischer (32) oder Ben Tewaag (47) durchkämpfen. Wie Tanja sich schlägt, erfahren die Zuschauer erst in den kommenden Wochen.

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Teilnehmerin

