Dieser "Kampf der Realitystars"-Kandidat darf zurückkommen!

Kevin Schäfer und Tanja Tischewitsch (34) müssen sich entscheiden! Die beiden wurden in der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars von den anderen Kandidaten herausgewählt. Doch einer von ihnen bekommt noch eine weitere Chance, sie müssen sich nur absprechen. "Das ist natürlich eine krasse Entscheidung, weil wir natürlich auch irgendwie Freunde sind", gibt Tanja im Einzelinterview zu, während Kevin betont: "Ich liebe sie, aber ich liebe mich mehr!" Schlussendlich knickt die Alles was zählt-Bekanntheit aber ein und lässt Kevin den Vortritt: "Ich habe mich für ihn entschieden, weil ich mit Glück gesegnet bin. Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine gute Karriere [...]."

Doch wie reagieren die Kandidaten in der Sala, dass der Prince Charming-Star plötzlich wieder da ist? Kevin schleicht sich an die anderen an und schreitet dann singend zu ihnen. Vor allem Gisele Oppermann (36) und Aleksandar Petrovic (33) freuen sich, dass er zurück ist. Anders sieht es Maurice Dziwak: Es ist eine Frechheit, dass ihr den noch mal reinholt. So unwichtig ist der Typ", regt er sich im Einzelinterview auf. Kevin nimmt sich auf jeden Fall vor, noch einige Sachen zu klären.

Denn als der Realitystar bei der vergangenen Entscheidung von diversen Kandidaten nominiert wurde, fiel er nämlich aus allen Wolken. Vor allem von Aleks war Kevin mächtig enttäuscht und wetterte in der Nominierungsnacht fies gegen ihn. Aber auch die anderen bekamen ihr Fett weg: "Verfluchte Saubande", wütete Kevin etwa.

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Kevin Schäfer

