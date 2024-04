Trotz DSDS-Flop: Tanja Tischewitsch ist happy mit Karriere

Bei DSDS schaffte es Tanja Tischewitsch (34) vor zehn Jahren gerade einmal bis zum zweiten Recall – dennoch verwandelte sie ihre Niederlage erfolgreich in eine Karriere. Im Interview mit Playboy erklärt sie jetzt: "Ich war gar nicht böse, dass ich bei DSDS nicht so weit gekommen bin, denn mein Plan ging trotzdem auf." Sie sei schließlich genau dort gelandet, wo sie immer hinwollte: Im Fernsehen! Nach ihrer Teilnahme an der Castingshow spielte Tanja bei Alles was zählt mit. "Und die Rolle habe ich bekommen, weil ich im Dschungelcamp einmal so gut geflunkert habe und Jörn Schlönvoigt (37) meinte, ich sei ein Schauspieltalent."

Derzeit stellt die TV-Bekanntheit bei Kampf der Realitystars ihr Können unter Beweis. In Thailand erwarten sie nicht nur herausfordernde Spiele, sondern vermutlich auch eine Menge Zickereien mit den übrigen Kandidaten. Doch Sorgen macht sich Tanja keine. "Ehrlich gesagt, liebe ich es, mit mehreren Menschen unter einem Dach zu leben", gesteht sie und fügt hinzu: "Aber ich kann auch nicht anders, meine Familie kommt aus Indien, wir sind laut und temperamentvoll." Darüber hinaus wolle sie vor Ort die Chance nutzen und ihr Image ändern. Sie sei nicht mehr das kleine Dummchen, betont die Ex-Dschungelcamperin, sondern eine schlagfertige Frau.

Doch nicht alle Stars blicken der aufregenden Zeit in der Sala so positiv entgegen wie Tanja. Ihre Show-Kollegin Theresia Fischer (32) plagt vor allem die Sehnsucht nach ihrem Partner Stefan. "Wir haben immer, immer, immer Kontakt miteinander und das wird schon echt hart werden, ihn jetzt nicht zu hören, nicht zu sehen", meint die einstige GNTM-Kandidatin im Gespräch mit RTLZWEI. Auch ihr kleiner Hund wird ihr sehr fehlen. Aber Theresia versucht, zuversichtlich zu bleiben: "Ich weiß, dass ich es durchstehe."

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Realitystar

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

