Tanja Tischewitsch feiert ihr "Alles was zählt"-Comeback

Für Tanja Tischewitsch (35) geht es zurück nach Essen. Als Tina Gouverneur unterstützte sie vor zehn Jahren den Cast von Alles was zählt, verabschiedete sich allerdings schon sechs Monate später wieder. Nun steht ihr großes Comeback an. Wenn Mitte Februar die Eventwoche über die Fernsehbildschirme flimmert, ist die Kampf der Realitystars-Kandidatin endlich zurück. "Es war wie ein kleines Familientreffen mit Ania Niedieck (41), Jörg Rohde (40) und Silvan-Pierre Leirich (64) – einfach schön, wieder dabei zu sein!", berichtet die Schauspielerin gegenüber RTL. An ihrem ersten Drehtag habe sie sich allerdings kurz verlaufen: "Ich stand erst vor dem alten Gebäude, habe geklopft und mich gefragt, warum alles leer ist. Zum Glück hat mir jemand gesagt, wo das Studio jetzt ist."

Im Gespräch mit dem Sender verrät die 35-Jährige, dass sich nicht nur das Set der Soap verändert hat. Auch ihre Rolle hat sich gewandelt: "Vor zehn Jahren war Tina quirlig und impulsiv – jetzt möchte ich auch ihre sensiblere, weichere Seite zeigen und der Figur noch mehr Tiefe verleihen." Nachdem die Figur damals Essen verlassen hatte, um in Las Vegas zu heiraten, kehrt sie nun als Verkäuferin im umgewandelten Prunkwerk zurück. Ab dem 20. Februar können sich die Zuschauer ein Bild von der neuen Tina machen.

Nicht nur Tanjas Comeback wird die Eventwoche zu etwas ganz Besonderem machen. Kaja Schmidt-Tychsen (43), Darstellerin von Jenny Steinkamp, drehte für das TV-Spektakel vor Kurzem auf Mallorca. "Ich dachte, wir drehen das vor einem Greenscreen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wirklich nach Mallorca fliegen", erzählte sie im Dezember im Gespräch mit dem Privatsender.

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, August 2024

RTL / Jule Zielke "Alles was zählt"-Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen auf Mallorca

