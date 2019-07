Menowin Fröhlich (31) sind die Quizfragen in Das Sommerhaus der Stars unangenehm! In der zweiten Folge stellen sich die Promipaare einer besonderen Fragerunde: Die Männer müssen die richtigen Antworten zu ganz intimen Themen geben. Wenn sie falsch liegen, bekommen die Frauen pürierte Essensreste über den Kopf geschüttet. Während Duos wie Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) alles geben, zieht der DSDS-Star kurzerhand die Reißleine – und bricht die Challenge lieber ab!

Ja, auch Senay Ak (28) und Menowin werden beispielsweise gefragt, wo sie zum letzten Mal Sex hatten. Das ist zu viel für den Sänger: Ehe er gezwungen ist, seiner Verlobten Ekelmischungen über den Kopf zu kippen, beendet er vorzeitig die Aufgabe. "Leute, ich breche das Spiel ab. Bevor dann wieder eine unangenehme Frage kommt und wir dann wieder dastehen wie Idioten", eröffnet er dem Produktionsteam und seiner Partnerin.

Menowin verriet bereits im Promiflash-Interview, dass er und seine Freundin bei Themen unter der Gürtellinie nicht ganz so offen seien wie etwa Michael Wendler (47) und Laura Müller (19): "Ich und Senay reden über so etwas öffentlich nicht. Ich finde, was im Schlafzimmer passiert, sollte im Schlafzimmer bleiben."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW / Max Kohr Senay Ak und Menowin Fröhlich

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Senay Ak und Menowin Fröhlich

Anzeige

Thomas Burg Senay Ak und Menowin Fröhlich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de