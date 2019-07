Elena Miras (27) geht an die Decke! In der zweiten Das Sommerhaus der Stars-Folge stellen sich die VIP-Pärchen dem Ekelspiel "Du blöder Mixer". Dabei beantworten die Männer Quizfragen zum Intimleben mit ihrer Partnerin und bei einer falschen Antwort bekommen die Frauen gemixte Essensreste über den Kopf geschüttet. Weil sich Mike Heiter nicht ganz so geschickt anstellt, rastet seine Freundin Elena komplett aus – und beschimpft den Muskelprotz als "behindert", "dumm" und "schlecht"!

Nachdem Mike reihenweise Fragen zur schlechtesten Angewohnheit, zur Morgenroutine und zum Thema erster Sex nicht korrekt beantwortet hat, wird die temperamentvolle Schweizerin sauer – und zittert sogar vor Wut. Was die Love Island-Schönheit aber am meisten enttäuscht, ist, dass ihr Freund trotz ihrer Ausraster lacht. "Wenn man so etwas ernst nimmt, dann lacht man nicht, wenn man die Partnerin liebt", echauffiert sie sich nach der Challenge aus vollster Kehle.

Die angespannte Stimmung bemerken auch ihre Mitbewohner. Roland Bartsch bemitleidet Mike sogar, weil Elena so heftig Dampf abgelassen hat: "Du bist ein armer Kerl, mit dir möchte ich heute nicht tauschen." Als die 27-Jährige später erfährt, dass ihre Laune bei den anderen Promis Thema ist, wettert sie noch mehr gegen ihre bessere Hälfte: "Der beschützt mich nicht vor Menschen. Der fällt mir immer in den Rücken. Der nimmt mich nie in Schutz." Nach einer kurzen Ansage an ihre Konkurrenz vertragen sich die beiden zum Glück wieder.

TVNOW / Max Kohr Elena Miras beim Spiel "Du blöder Mixer"

TVNOW / Max Kohr Mike Heiter und Elena Miras

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter

