Dieser Anblick ist wirklich eine kleine Seltenheit: Motsi Mabuse (38) überraschte in der Vergangenheit ihre Fans immer wieder mit neuen Styles – vor allem mit ihrer Haarpracht experimentiert die Let's Dance Jurorin gern einmal. Ob lang, kurz oder geflochten, der ehemaligen Profitänzerin steht einfach alles. Jetzt verblüffte sie ihre Follower mit einer ganz anderen Frisur: Motsi präsentierte sich im Netz mit ihrer Naturkrause!

Total lässig und ungestylt posierte die 38-Jährige vor wenigen Tagen im Urlaub am Strand. Ihrer Instagram-Community fiel dabei eines sofort auf: Motsis Naturhaar! "Ich und mein Afro tanken neue Energie auf", betitelte die TV-Beauty ihren Schnappschuss. Ihre Follower feierten diesen Look. "Sieht super aus, gefällt mir sehr gut", kommentierte nur einer von unzähligen begeisterten Usern.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Tanzlehrerin eine kleine Auszeit von ihren künstlichen Haarteilen gegönnt. "Bye-bye, Extensions, es ist Sommer", verkündete Motsi in ihrem damaligen Instagram-Beitrag. Wie findet ihr den natürlichen Look der Familienmutter? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, TV-Star

