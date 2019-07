Im Februar 2018 verkündete Elena Miras (27) die Neuigkeit, dass sie und ihr Liebster Mike Heiter Nachwuchs erwarten. Und im Sommerhaus der Stars lüfteten die beiden einstigen Love Island-Kandidaten erst kürzlich ein pikantes Detail bezüglich der Schwangerschaft. Nämlich, dass Tochter Aylen beim ersten Sex der beiden entstanden sei. Obwohl die Kleine nicht geplant war, ist sie heute offensichtlich der ganze Stolz ihrer Eltern. Jetzt steht Aylen bereits kurz vor ihrem ersten Geburtstag und ihre Mami schwelgt anlässlich des bevorstehenden großen Tags in Erinnerungen!

Auf Elenas neuem Instagram-Foto sieht man sie mit ihrer Tochter auf dem Schoß in einem Wagen sitzend. Die 27-Jährige schmiegt ihren Kopf zärtlich an den ihres Nachwuchses und lächelt in die Kamera. "Mein kleines Baby. Noch zwei Tage und sie ist schon ein Jahr alt", stellt das TV-Sternchen fest. Sie könne sich noch genau daran erinnern, wie sie vor einem Jahr darauf gewartet habe, dass nun bald die Wehen einsetzten. "Die Zeit rennt einfach. Ich bin so stolz auf dich, wie du alles meisterst", schwärmt Elena von ihrem Spross.

Ihre Follower freuen sich über den niedlichen Schnappschuss und kommentieren ihn zahlreich. Für viele User bedarf dieser Anblick nur eines Wortes: "zuckersüß". Habt ihr gewusst, dass Aylens erster Geburtstag schon kurz bevorsteht? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter mit Baby Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras' Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

