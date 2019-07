Alexander Hindersmann (31) ist begeistert: Die aktuelle Bachelorette Gerda Lewis (26) passt definitiv besser in sein Beuteschema als seine Ex Nadine Klein (33)! Obwohl der Fitnesstrainer im vergangenen Jahr zunächst das Herz der einstigen Rosenkavalierin erobern konnte, scheiterte ihre Beziehung schon nach wenigen Wochen. Jetzt zieht Alex erneut in den Kuppelshow-Kampf und will die diesjährige TV-Junggesellin erobern – die Voraussetzungen scheinen schonmal zu stimmen: Gerda gefällt ihm rein äußerlich besser als Nadine!

Die Blondine ist offenbar ganz nach Alex' Geschmack – vor allem im Vergleich zu seinen Verflossenen inklusive Nadine: "Wenn ich meine Ex-Freundinnen durchgehe, da fällt sie schon eher rein. Da fiel Nadine schon eher raus. Optisch ist das meins", zeigt sich der 31-Jährige begeistert im Einzelinterview. Und auch Gerda ist ganz angetan vom Neuzugang: "Ich freue mich, dass er jetzt dabei ist. Das ist ein bisschen frischer Wind. Er ist groß und optisch schon mein Typ."

Ob Nadine Alex' Aussage wohl übel aufstößt? Im Bild-Interview zeigte sich die Berlinerin jedenfalls unbeeindruckt von seiner wiederholten Bachelorette-Teilnahme: "Vielleicht ist er ja Gerdas Deckel", äußerte sie diplomatisch.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein, bekannt aus "Die Bachelorette"

TVNOW / Die Bachelorette Alexander Hindersmann und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette"

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Ex-Bachelorette

