Findet er Gerda (26) etwa gar nicht gut? Heiße Flirts, Küsse und Körpernähe – das wünschen sich doch eigentlich alle Rosenkavaliere von der Bachelorette. In der heutigen Folge der Kuppelshow kommt die blonde Beauty einigen Kandidaten ziemlich nahe. Auch Polizist Tim Stammberger darf sich über Zweisamkeit mit der Dame der Begierde freuen – und der erste Kuss liegt in der Luft. Während Gerda allerdings keinen Hehl um ihre Gefühle für den Hottie macht, wirkt der plötzlich total uninteressiert.

Kerzenlicht, traumhafte Kulisse, eine leichte Sommerbrise – doch etwas bremst den Single, sich der Influencerin anzunähern. "Sie hat ein bisschen meine Nähe gesucht, aber was das Intime betrifft, bin ich dann doch eher so der zurückhaltende Typ", erklärt Tim in der Show. Verwirft er mit dieser Haltung etwa die große Chance auf die Liebe im TV? Gerda ist sich nämlich nicht sicher, wie sie das defensive Verhalten des 25-Jährigen deuten soll. Seine abweisende Art am Abend lässt bei der Blondine auf Desinteresse schließen.

"Ich hab das Gefühl, dass ich emotional überhaupt nicht an dich rankomme", erklärt sie ihm und gibt dabei deutlich zu verstehen, dass er sich seiner Sache eigentlich ziemlich sicher sein könne. Tim betont deshalb: "Ich bin bisher begeistert von dir, die Sache ist nur: Es sind noch so viele andere da." Ob der Muskelmann seine Schüchternheit noch ablegen kann? Im Gespräch erklärt er immerhin: Hätte das Date noch etwas länger gedauert, wäre es vielleicht tatsächlich zum ersten Kuss der Staffel gekommen.

