In der gestrigen Bachelorette-Folge knisterte es bereits ordentlich zwischen Rosenverteilerin Gerda Lewis (26) und einigen ihrer Boys! Bei einem heißen Shooting setzten die Kandidaten ihre Astralkörper in den Outfits griechischer Kämpfer in Szene und kamen der Blondine dabei verdächtig nahe. Danach hatte Liebesanwärter Tim die Möglichkeit, die Influencerin in trauter Zweisamkeit näher kennenzulernen. Während er sich mit intimen Zärtlichkeiten allerdings stark zurückhielt, nutzt in der kommenden Woche offenbar ein anderer Teilnehmer die Chance, den ersten Kuss der TV-Beauty zu ergattern.

Wie der RTL-Trailer nach der vergangenen Ausgabe zeigt, geht es bereits nächste Woche ordentlich zur Sache. Keno ist der Glückliche, der im Kampf um Gerdas Herz einen großen Schritt nach vorne macht. Abseits des glitzernden Wassers eines Pools knutschen der Fitness-Fan und die Rosendame, was das Zeug hält – Zunge inklusive. Auch in der zweiten Folge hatte sich bereits angedeutet, dass es zwischen den beiden schon bald funken könnte. Bei einer Bootstour durch die blauen Wellen des Mittelmeeres flirteten der 28-Jährige und die ehemalige GNTM-Teilnehmerin gehörig.

Während es für Keno gerade nicht besser laufen könnte, mussten drei andere Kuppelshow-Teilnehmer hingegen die Koffer packen. Für Mudi Sleiman, Jonas Vonier und Matin Looden ging die Suche nach der großen Liebe im TV in der zweiten Folge zu Ende. Während letztere doch gerne eine Schnittblume ergattert hätten, verließ Mudi die Show freiwillig. Die Gefühle für seine Ex Nathalia Goncalves Miranda seien einfach noch zu groß.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin und Bachelorette 2019

Anzeige

Instagram / keno_ruest Keno Rüst

Anzeige

Instagram / mudi_sleiman Mudi Sleiman, "Die Bachelorette"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de