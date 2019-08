Wer verbirgt sich unter den Masken? Diese Frage brennt allen The Masked Singer-Fans seit Ende Juni unter den Nägeln. Das gut gehütete Geheimnis wird jedoch bald gelüftet: Am Donnerstagabend werden der Kudu, der Engel, das Monster, der Astronaut und der Grashüpfer zum allerletzten Mal ihre Gesangsperformances zum Besten geben – dann wird ihre bislang verborgene Identität endlich zum Vorschein kommen. So läuft das große Finale ab!

Wie aus einer ProSieben-Pressemitteilung hervorging, soll es insgesamt drei Runden geben. In der ersten präsentiert jeder der fünf Finalisten einen Song. Der verkleidete Star mit den wenigsten Stimmen muss schließlich seine Maske ablegen. Für die vier Übriggebliebenen geht es danach mit zwei Duellen weiter: Mit neuen Songs müssen sie sich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen – während der jeweilige Sieger sofort in die Endrunde einzieht, muss der Verlierer seine Identität preisgeben. Zu guter Letzt gibt es ein Stechen zwischen zwei kostümierten Performern, die um die Gunst des Publikums buhlen. Der Verlierer muss sich zeigen.

Das Besondere am Finale: Der Gewinner darf als allerletzter Promi der TV-Show sein Kostüm anbehalten und die Fans somit weiterhin auf die Folter spannen. Erst nach sechs Wochen muss er zeigen, wer er ist. Alle Neugierigen müssen sich also wohl weiterhin in Geduld üben.

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Astronaut

Anzeige

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Anzeige

Getty Images Kandidat Grashüpfer bei "The Masked Singer" 2019 in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de