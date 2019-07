Dieses Format begeistert einfach alle: Seit dem 27. Juni flimmert nun The Masked Singer in Deutschland über die TV-Bildschirme. Nach einem riesigen Erfolg in den USA verbucht die Gesangs-Rate-Show auch hierzulande jede Menge Zuspruch. Bereits kommende Woche steht das große Finale der Sendung an, eines ist aber jetzt schon ganz sicher: "The Masked Singer" geht 2020 in die zweite Runde!

Dies bestätigte erst kürzlich ProSieben-Chef Daniel Rosemann gegenüber DWDL."'The Masked Singer' hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Hätte vor zwei Monaten jemand behauptet, dass in diesem Sommer die Leute darüber spekulieren, wer das Monster oder der Astronaut ist, wäre er ausgelacht worden", erklärte der Leiter des Senders gegenüber dem Onlineportal. Das Showformat war zu Beginn hart umkämpft – auch Konkurrent RTL zeigte damals Interesse an "The Masked Singer".

Bei den Fans kommt der Überraschungshit mehr als gut an: Schon in der zweiten Show sahen 2,55 Millionen Menschen das Spektakel – damit gewann die Sendung gegenüber der Auftaktfolge ganze 400.000 Zuschauer dazu. Freut ihr euch schon auf die neue Staffel? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Der Panther von "The Masked Singer"

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) mit Schmetterling und Astronaut

