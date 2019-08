Hätten Alexander Hindersmann (31) und Gerda Lewis (26) den Segen ihrer besten Freundin Doreen Petrova? In der aktuellen Staffel von Die Bachelorette befindet sich Gerda auf der Suche nach der großen Liebe. Einer der Single-Männer ist Alexander, der bereits im vergangenen Jahr als Gewinner die letzte Rose überreicht bekommen hatte. Aber hat der Personal Trainer das Zeug dazu, auch das Herz der diesjährigen Rosenkavalierin zu erobern? Gerdas BFF ist sich sicher: definitiv nicht!

Beim "Leck mich am Hashtag"-Event erklärte die Blondine gegenüber Promiflash, dass die beiden einfach zu unterschiedlich seien: "Ich glaube, dass Gerda zu schlagfertig für ihn ist und auch ein bisschen zu aufgedreht und laut. Er ist eher der ruhigere Part. Deswegen würde es nicht zu 100 Prozent passen." Allerdings räumte sie ein, dass ihr der 31-Jährige nur aus dem Fernsehen bekannt sei. "Ich müsste ihn persönlich kennenlernen, um mehr dazu sagen zu können", fügte Doreen im Promiflash-Interview an.

Ob die beiden Liebeshungrigen der gleichen Meinung sind? Zumindest äußerlich finden sie sich schon mal anziehend. Die Influencerin beschrieb den Ernährungsberater in der zweiten Folge der Kuppelshow als gut aussehenden Mann und auch Alex kommentierte bereits Gerdas Aussehen: "Optisch ist das meins." Aber was meint ihr, würden Gerda und Alexander zusammenpassen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / doooreen_ Gerda Lewis und Doreen Petrova im Januar 2019

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Juli 2019

TVNOW / Die Bachelorette Alexander Hindersmann und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette"

