Oliver Sanne (32) und Daniel Chytra werden wohl keine Freunde! Bachelorette Gerda Lewis (26) sucht derzeit in Griechenland den Mann fürs Leben. Wenn es nach dem Bachelor von 2015 ginge, würde ein Kandidat die Sendung allerdings auf schnellstem Wege verlassen: Der Österreicher Daniel geht ihm gewaltig auf den Zeiger. Im Promiflash-Interview verrät Oliver, warum er mit dem sportlichen Paragliding-Piloten überhaupt nichts anfangen kann!

An der Seite seiner Freundin Jil Rock platzt Oliver im Gespräch mit Promiflash förmlich der Kragen, als er über den Bachelorette-Kandidaten spricht. "Da hab ich am Anfang gedacht: Ok, der sieht als Mann natürlich attraktiv aus, hat ein sympathisches Lächeln, aber das ist ja so eine hinterlistige Schlange. Mit dem wäre ich da nicht gut klargekommen", offenbart der Frauenschwarm seine Abneigung gegen den 35-Jährigen. Auch seine Freundin Jil stimmt ihm zu: "Das ist so der typische Schleimer irgendwie."

Als Kandidat für Bachelor in Paradise könnten sich die beiden Daniel allerdings gut vorstellen, obwohl Oliver auch noch ein anderes passendes Format für den ehemaligen Leistungssportler einfallen würde. "Den würde ich sofort beim Promi-Boxen umklatschen, wenn es das noch mal geben sollte. Der hätte es auf jeden Fall verdient. Ganz, ganz ekliger Kerl", verkündete der Fitnesscoach grinsend.

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra im März 2019 in Österreich

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Juni 2019

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im September 2018 in Düsseldorf

