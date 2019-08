Zurzeit verschönern Bella (22) und Gigi Hadid (24) die Strände auf Mykonos! Die US-amerikanischen Supermodels feierten auf der griechischen Insel nämlich gerade den 34. Geburtstag ihrer Schwester Alana. Am Mittelmeer durfte natürlich auch ein Mädels-Strandtag in der Sonne nicht fehlen. In extraknappen Bikinis präsentierten die beiden Beautys dabei ihre Traumkörper – und versuchten, sich gegenseitig beim spaßigen Fighten zu Boden zu ringen!

Anstelle eines Strandlaufs lieferten sich Gigi und Bella eine Runde Wasser-Wrestling – und glänzten dabei nicht nur mit ihren Armmuskeln, sondern auch mit sexy Bademode. Bella hatte sich für einen schlichten braun-goldenen Triangel-Bikini mit knappem Highwaist-Höschen entschieden. Außerdem trug die 22-Jährige zwei filigrane Goldketten um den Hals und hatte sich ihre Haare zu zwei süßen Zöpfen geflochten.

Im Kontrast dazu zeigte Gigi ihre wilde Seite in einem ultraheißen Animalprint-Bikini mit Underboob-Effekt. Auch bei den Accessoires hatte die 24-Jährige beherzt zugegriffen – eine ganze Reihe von Ketten schmückte ihren Hals. Ihre Haare erstrahlten in lässigen Beachwaves.

Savio / MEGA Bella und Gigi Hadid im Juli 2019 auf Mykonos

Savio / MEGA Bella Hadid im Juli 2019 auf Mykonos

Savio / MEGA Gigi Hadid im Juli 2019 auf Mykonos

