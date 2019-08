Flugzeug-Eklat um den dänischen Profi-Golfer Thorbjørn Olesen: Eigentlich kennt man den 29-jährigen Sportler als gut gelaunten und freundlichen Helden auf dem Platz. Doch ein aktueller Zwischenfall lässt Fans weltweit erschaudern. Während eines Fluges von Nashville nach London habe sich Thorbjørn richtig daneben benommen und wurde am Flughafen Heathrow sogar festgenommen – Berichten zufolge war der Golfer dabei auch noch äußerst stark betrunken.

In der Luft soll der alkoholisierte Thorbjørn eine Mitpassagierin sexuell belästigt haben, wie nun das britische Online-Magazin The Sun berichtete. Darüber hinaus soll er wild geschrien haben und zu guter Letzt sogar noch kurzer Hand in den Flugzeuggang in der Kabine der ersten Klasse gepinkelt haben, so wird ein Augenzeuge zitiert. Die zuständige Polizeibehörde soll den Dänen wegen den Vorwürfen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung, Trunkenheit an Bord eines Flugzeugs und das Missachten der Anweisungen des Bordpersonals eingesperrt haben.

Thorbjørn war zusammen mit seinem Kollegen Ian Poulter unterwegs. Die beiden traten am Wochenende beim WGC-FedEx St. Jude Invitational in Memphis an. Ian versuchte laut der Quellen noch, seinen Golf-Kumpel in den Griff zu bekommen. Als er die Situation als aussichtslos erachtete, soll er sich angeblich aufs Ohr gelegt haben.

