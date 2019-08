Alexander Hindersmann (31) ist zurück! Nach seiner erfolgreichen Teilnahme bei Die Bachelorette im vergangenen Jahr buhlt der Fitness-Coach jetzt um das Herz von Gerda Lewis (26). Tatsächlich sind sich die beiden auf einer Veranstaltung bereits einmal begegnet – weshalb umgehend Affärengerüchte aufkamen, die sie sofort dementierten. Was an diesen Spekulationen wirklich dran ist, verrät Gerdas beste Freundin Doreen Petrova im Promiflash-Interview.

Kurz vor dem Staffelstart sagt die Influencerin beim "Leck mich am Hashtag"-Event: "Also, ich persönlich habe da nichts gehört. Sie hat mir auch nichts erzählt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch nichts war. Sonst hätte sie mir das erzählt."

Hat der Gammelbyer bei Gerda überhaupt eine realistische Chance? Dazu will Doreen im Gespräch mit Promiflash keine Prognose abgeben: "Ich kenne den Alex persönlich noch nicht, sondern nur aus dem Fernsehen. Dafür müsste ich ihn persönlich kennenlernen, um das beurteilen zu können." Was meint ihr: Könnte Alex erneut die letzte Rose abgreifen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis mit Doreen Petrova

TVNOW / Die Bachelorette Alexander Hindersmann und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette"

P.Hoffmann/WENN.com Alexander Hindersmann bei der Rodenstock Eyewear Show 2019

